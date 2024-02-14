В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде, Белгородском районе, а также в городе Валуйки. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Власти попросили жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

12 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате атаки повреждены три домовладения

В тот же день губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгородской области 15 крупных предприятий Шебекинского округа, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны украинских войск, получили 1,4 млрд руб. в качестве компенсации ущерба.

До этого Гладков сообщил, что украинский дрон-камикадзе 7 февраля атаковал окраину села Пороз, расположенного в Грайворонском городском округе.

Ранее игрок «Локомотива» рассказал о нахождении в обстрелянном ВСУ Белгороде.