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Пожар в многоэтажном жилом доме в Анапе был локализован

Пожарные локализовали пожар в многоэтажном жилом доме в Анапе

Пожар, вспыхнувший в жилом доме в Анапе, был локализован. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

Пожарным удалось локализовать пожар, распространившийся на 1000 квадратных метров.

Эвакуированные жильцы сейчас находятся в пунктах временного размещения. С ними ведут работу психологи МЧС.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за крупного пожара в многоквартирном доме в Анапе.

До этого из горящего дома на Объездной улице в Анапе были эвакуированы 440 человек, в том числе 112 детей.

13 февраля в Анапе произошло возгорание мансарды многоэтажного дома на Объездной улице. Информация о пожаре поступила в спасательные службы в 17:44 по московскому времени. Сообщалось, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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