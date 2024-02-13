В Воронеже мужчина выпал из окна на козырек аптеки и выжил

В Ленинском районе Воронежа мужчина выпал из окна квартиры, он пролетел несколько этажей и приземлился на козырек аптеки. Об этом сообщает РИА «Воронеж».

Инцидент произошел в ночь на 13 февраля во дворах жилых домов по улице Бакунина. Мужчину, сидящего на козырьке аптеки, обнаружили прохожие. Воронежец был нетрезв и не мог самостоятельно спуститься вниз.

По сообщениям очевидцев, местный житель выпал из окна, незадолго до произошедшего соседи слышали, как он ссорился с кем-то в квартире. Пострадавшего сняли с навеса сотрудники МЧС, он был передан врачам скорой помощи и госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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