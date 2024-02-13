Из-за пожара в жилом доме в Анапе возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за крупного пожара в многоквартирном доме в Анапе. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

«По поручению руководителя следственного управления в Анапе в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК России.

Вечером во вторник, 13 февраля, в МЧС России сообщили, что в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9 загорелась мансарда многоэтажного жилого дома. Информация о пожаре поступила в спасательные службы в 17:44 по московскому времени. Сообщалось, что площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров.

Позднее стало известно, что мансарда обрушилась по всей площади, произошло частичное обрушение крыши дома, огонь перекинулся на квартиры. Пострадали не менее 32 квартир. Были эвакуированы 440 человек, из них 112 детей.

Ранее очевидицы пожара в Анапе рассказали «Газете.Ru» о спасении пострадавших.