Российские военные сбили украинский беспилотник в Брянской области

В Брянской области российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить беспилотник самолетного типа, который принадлежал Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил губернатор Брянской области.

Он также отметил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

9 февраля Богомаз сообщил, что в Брянской области военные с помощью системы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины с помощью беспилотного летательного аппарата. По его словам, беспилотник самолетного типа уничтожили над Брянским районом.

Также на прошлой неделе Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны cбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.