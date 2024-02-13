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В Анапе обрушилась мансарда горящей многоэтажки

В Анапе частично обрушилась крыша горящего дома, огонь перекинулся на квартиры

В результате пожара в многоэтажном доме в Анапе обрушилась по всей площади мансарда здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Крыша дома частично обрушилась, огонь перекинулся на квартиры. По данным экстренных служб, от пожара пострадали не менее 32 квартир.

«Горят квартиры 10-го этажа», — сообщили в экстренных службах.

Вечером во вторник, 13 февраля, в МЧС России сообщили, что мансарда загорелась в 11-этажном доме в Анапе на улице Объездная, 9. Информация о пожаре поступила в спасательные службы в 17:44 по московскому времени. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров.

Позднее стало известно, что в Анапе из горящего дома на Объездной улице эвакуированы 440 человек, из них 112 детей.

Очевидицы случившегося в Анапе пожара рассказали «Газете.Ru» о работе спасателей на месте происшествия. Отмечается, что сотрудники МЧС смогли спасти 12 человек в то время, как тушили пожар на мансарде жилого дома в Анапе.

Ранее в Москве произошел пожар на заводе МиГ.

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