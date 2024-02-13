Из горящего жилого дома в Анапе эвакуировали 440 человек

В Анапе из горящего дома на Объездной улице эвакуированы 440 человек, из них 112 детей. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства чрезвычайных ситуаций России.

В результате пожара на данный момент пострадал один человек. Организованы три пункта временного размещения, вместимостью 360 человек.

На месте работают более 100 специалистов и 35 единиц техники.

13 февраля в Анапе произошло возгорание мансарды многоэтажного дома на Объездной улице. Информация о пожаре поступила в спасательные службы в 17:44 по московскому времени. Сообщалось, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.

Позднее сообщалось, что сотрудники МЧС смогли спасти 12 человек в то время, как тушили пожар на мансарде жилого дома в Анапе. Очевидицы случившегося в Анапе пожара рассказали «Газете.Ru» о работе спасателей на месте происшествия.

Ранее в Москве произошел пожар на заводе МиГ.