Пьяная россиянка избила полицейского во время составления протокола

Жительницу Меленковского района Владимирской области будут судить за нападение и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел в декабре 2023 года, жительница Владимирской области оставила малолетнего ребенка-инвалида на попечение пожилой матери и исчезла на несколько суток, она распивала спиртные напитки вместе с новым знакомым у него дома. Пенсионерка, оставшаяся с ребенком, обратилась в полицию с заявлением о пропажи дочери.

Правоохранители установили местонахождение россиянки, инспектор по делам несовершеннолетних проводила с женщиной беседу и составляла на нее протокол об административном правонарушении. В какой-то момент нерадивая мать набросилась на сотрудницу полиции и несколько раз ударила ее кулакам по голове и телу, инспектор получила сотрясение мозга.

Уголовное дело за нападение на представителя власти передано в суд для рассмотрения.

Ранее россиянин угрожал медикам и порезал ножом колеса машины скорой помощи.