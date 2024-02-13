Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Пьяная россиянка избила полицейского во время составления протокола

Во Владимирской области пьяная мать напала на сотрудницу полиции

close
100%
Depositphotos

Жительницу Меленковского района Владимирской области будут судить за нападение и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел в декабре 2023 года, жительница Владимирской области оставила малолетнего ребенка-инвалида на попечение пожилой матери и исчезла на несколько суток, она распивала спиртные напитки вместе с новым знакомым у него дома. Пенсионерка, оставшаяся с ребенком, обратилась в полицию с заявлением о пропажи дочери.

Правоохранители установили местонахождение россиянки, инспектор по делам несовершеннолетних проводила с женщиной беседу и составляла на нее протокол об административном правонарушении. В какой-то момент нерадивая мать набросилась на сотрудницу полиции и несколько раз ударила ее кулакам по голове и телу, инспектор получила сотрясение мозга.

Уголовное дело за нападение на представителя власти передано в суд для рассмотрения.

Ранее россиянин угрожал медикам и порезал ножом колеса машины скорой помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами