Водитель мусоровоза нашел в выброшенной и плотно запечатанной коробке живого кота

В Подмосковье водитель мусоровоза обнаружил коробку с живым котом во время вывоза отходов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Накануне сотрудники службы вывоза и утилизации отходов заметили на одной из контейнерных площадок в селе Зюзино плотно запечатанную коробку. Они решили вскрыть ее и обнаружили внутри живого и породистого кота.

«Там оказался Сфинкс, напуганный и агрессивный. Отец взял кота, но оставить у себя не мог — дома очень много животных уже приютил, так как случай не первый», — рассказала дочь водителя.

Кот кидался, рычал и всячески сопротивлялся попыткам девушки поместить его в переноску. Тогда она твердо решила найти прежних хозяев животного и привлечь их к ответственности.

«Хочу обратиться к его старым хозяевам, которые в мороз выкинули животное на улицу, не просто выкинули, а заперли его в коробке на холодной улице», — подчеркнула девушка.

В итоге она все же смогла довезти сфинкса до ветеринарной клиники, но врачи отказались работать с ним из-за подозрений на бешенство. Подходящего ветеринара найти пока так и не удалось.

Ранее в Пермском крае мужчина сбросил с пятого этажа кота и щенка в присутствии ребенка.