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В Самаре годовалому ребенку зажало палец на эскалаторе в торговом центре

В Самаре годовалая девочка повредила палец на эскалаторе и попала в больницу

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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области

В Самарской области следователи проводят проверку по факту травмирования годовалого ребенка на эскалаторе в торговом центре. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в одном из торгово-развлекательных центров, годовалый ребенок получил травму руки на эскалаторе, пострадавшую доставили в детскую больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, подробности о состоянии ребенка неизвестны, следователи проводят проверку соблюдения администрацией торгового центра требований техники безопасности.

Ранее эскалатор затянул одежду ехавшей сидя петербурженки.

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