В Самаре годовалому ребенку зажало палец на эскалаторе в торговом центре

В Самарской области следователи проводят проверку по факту травмирования годовалого ребенка на эскалаторе в торговом центре. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в одном из торгово-развлекательных центров, годовалый ребенок получил травму руки на эскалаторе, пострадавшую доставили в детскую больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, подробности о состоянии ребенка неизвестны, следователи проводят проверку соблюдения администрацией торгового центра требований техники безопасности.

Ранее эскалатор затянул одежду ехавшей сидя петербурженки.