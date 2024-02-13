Трансгендер-педофил удерживал в доме трех несовершеннолетних девочек

В Великобритании трансгендер-педофил, ранее избежавший наказания за домогательства по отношению к детям, сменил пол и снова стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании. Об этом сообщает Daily Mail.

В Британии полицейские освободили из плена педофила трех несовершеннолетних школьниц, мужчина удерживал их в своем доме и изнасиловал одну из девочек.

Как выяснили правоохранители, 21-летний Райан Скотт родился женщиной, несколько лет назад его обвинили в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. Тогда педофилу удалось убедить суд и следствие в необходимости смены полы и избежать уголовного наказания.

Спустя несколько месяцев он заманил в дом трех школьниц, незаконно удерживал их и изнасиловал 14-летнюю девочку. Пленниц удалось спасти, британцу предъявлено несколько обвинений, он отпущен под залог и будет ожидать решения суда под домашним арестом.

Ранее развращавшего детей российского педофила отправили на принудительное лечение.