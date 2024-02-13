Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Трансгендер-педофил удерживал в доме трех несовершеннолетних девочек

Daily Mail: в Великобритании трансгендер-педофил изнасиловал 14-летнюю девочку

close
100%
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Великобритании трансгендер-педофил, ранее избежавший наказания за домогательства по отношению к детям, сменил пол и снова стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании. Об этом сообщает Daily Mail.

В Британии полицейские освободили из плена педофила трех несовершеннолетних школьниц, мужчина удерживал их в своем доме и изнасиловал одну из девочек.

Как выяснили правоохранители, 21-летний Райан Скотт родился женщиной, несколько лет назад его обвинили в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. Тогда педофилу удалось убедить суд и следствие в необходимости смены полы и избежать уголовного наказания.

Спустя несколько месяцев он заманил в дом трех школьниц, незаконно удерживал их и изнасиловал 14-летнюю девочку. Пленниц удалось спасти, британцу предъявлено несколько обвинений, он отпущен под залог и будет ожидать решения суда под домашним арестом.

Ранее развращавшего детей российского педофила отправили на принудительное лечение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами