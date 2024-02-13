Студента из Египта задержали в Казани за мастурбацию в общественном месте

Студент-египтянин был замечен за мастурбацией в зале ресторана Burger King в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

24-летний иностранец учился в Государственном энергетическом университете и подрабатывал уборщиком в кафе на Чистопольской улице. Недавно во время перерыва он открыл порносайт и стал мастурбировать прямо на рабочем месте.

Происходящее заметили три маленькие девочки, которые проходили мимо заведения вместе с родителями. Взрослые возмутились увиденным и обратились в полицию.

Мужчину немедленно задержали. В отношении египтянина возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», ему грозит до шести лет колонии.

Ранее в Карелии осудили иностранца, который приехал на заработки и надругался над девочкой.