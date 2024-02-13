В многоквартирном жилом доме в Анапе произошел пожар

В Анапе произошло возгорание мансарды многотоэтажного дома на Объездной улице. Об этом сообщает МЧС в Telegram-канале.

Информация о пожаре поступила в спасательные службы в 17:44 по московскому времени.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в мансардном помещении 11-ти этажного жилого дома», — сказано в сообщении.

Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. По предварительным данным пострадавших нет, проводится эвакуация жителей.

К ликвидации пожара привлекли порядка 70 человек и 22 единицы техники.

До этого сообщалось, что в Москве кот по кличке Кузя спас школьника от начинающегося пожара. Инцидент произошел в одном из домов в Северном Измайлово. Десятилетний мальчик был дома один и делал уроки, когда к нему подбежал кот и стал привлекать его внимание. Кузя привел хозяина в соседнюю комнату, где загорелась люстра. Мальчик вызвал пожарных и связался с матерью, которая проинструктировала сына: женщина велела взять кота, закрыть квартиру и предупредить о случившемся соседей. Возгорание успешно потушили, никто не пострадал.

Ранее в Москве произошел пожар на заводе МиГ.