Педагог сломал ученику челюсть за неправильный ответ на уроке

В индийском штате Уттар-Прадеш учитель средней школы избил 10-летнего ученика и сломал ему челюсть. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел в школе города Канпур, во время урока педагог задал вопрос 10-летнему ученику, мальчик дал неправильный ответ. Учитель набросился на ребенка с кулаками и сломал школьнику челюсть.

Родители пострадавшего написали заявление в полицию и потребовали объяснений от руководства образовательного учреждения. Возбуждено уголовное дело.

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