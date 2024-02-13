Полиция поймала школьников, ограбивших магазин и избивших продавца

В Екатеринбурге полиция поймала двух школьников, принимавших участие в ограблении магазина. Об этом сообщает Ura.ru.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 4 февраля на улице Щербакова, сообщает агентство. Двое взрослых и двое несовершеннолетних распределили между собой роли и совершили кражу денег из магазина. Они также избили сотрудника торговой точки, пытавшегося оказать злоумышленникам сопротивление.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Отмечается, что несовершеннолетние ранее не стояли на учете. Им грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Ранее экс-сотрудник ограбил московский магазин, угрожая бывшим коллегам ножом, и попал на видео.