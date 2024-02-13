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На Украине вышла из строя крупная Приднепровская ТЭС

Украинская энергокомпания сообщила о выходе из строя Приднепровской ТЭС

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РИА «Новости»

На Украине Приднепровская теплоэлектростанция (ТЭС) вышла из строя. Об этом заявил исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире украинского телеканала «Рада».

«Повреждено критическое крупногабаритное оборудование, очень важное для работы станции», — уточнил он.

По словам руководителя энергетической компании, станция сейчас не работает, специалисты проводят анализ повреждений. Сахарук обратил внимание, что точные сроки восстановления Приднепровской ТЭС неизвестны и они могут «исчисляться неделями и месяцами».

Утром во вторник, 13 февраля, власти Днепра сообщили о пожарах в городе.

Накануне в Николаеве и под Одессой были слышны взрывы.

В конце января на Украине сообщили о взрыве в Днепре. По информации украинского издания «Общественное», в этот момент звучали сигналы воздушной тревоги в Днепропетровской, Николаевский и Кировоградской областях страны.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.

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