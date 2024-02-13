СК взял на контроль дело об осквернении мемориала славы на Алтае

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль дело об осквернении мемориала славы в селе Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Владимировичу Колесниченко доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в селе Староалейское. Двое подростков 14 и 16 лет вылепили из снега мужской орган анатомической формы рядом с мемориалом воинам Великой Отечественной войны, сделали фото, а затем сломали снежную скульптуру. Родителей школьников оштрафовали, но после этого делом заинтересовался СК.

Ранее в Новосибирской области вандалы испортили бронетранспортер-памятник.