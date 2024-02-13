Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

СК взял на контроль дело об осквернении мемориала славы на Алтае

СК взял на контроль дело об осквернении школьниками мемориала славы на Алтае

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль дело об осквернении мемориала славы в селе Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Владимировичу Колесниченко доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в селе Староалейское. Двое подростков 14 и 16 лет вылепили из снега мужской орган анатомической формы рядом с мемориалом воинам Великой Отечественной войны, сделали фото, а затем сломали снежную скульптуру. Родителей школьников оштрафовали, но после этого делом заинтересовался СК.

Ранее в Новосибирской области вандалы испортили бронетранспортер-памятник.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами