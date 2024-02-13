Полиция РФ объявила в розыск украинского телеведущего

Украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призывавшего к расправе над россиянами, в том числе детьми, объявили в розыск в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу МВД России.

В базе данных ведомства указано, что мужчину разыскивают по уголовной статье.

В 2022 году Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении украинского телеведущего. В СК отмечали, что ведущий в прямом эфире «24 канала» призвал жителей Украины убивать россиян, в том числе детей.

В отношении Шарафмала возбудили два уголовных дела — за реабилитацию нацизма и разжигание ненависти.

13 февраля МВД объявило в розыск экс-бойца ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева, сбежавшего в Норвегию. Уроженца Томской области разыскивают по уголовной статье. На прошлой неделе бывшему наемнику отказали в убежище в скандинавской стране.

Ранее МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас.