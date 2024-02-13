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Суд отправил россиянина в колонию строгого режима за оскорбление сотрудника полиции

В Прикамье мужчина оскорбил полицейского и отправился в колонию строгого режима

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Пьяный житель поселка Яйва в Пермском крае напал на полицейского, оскорбил его и получил реальный срок. Об этом говорится на сайте Александровского городского суда.

Местный житель устроил дебош в магазине, а затем ударил прибывшего сотрудника полиции по лицу кулаком и попытался пнуть его ногой в живот. Коллега пострадавшего обезвредил нарушителя, и тот оскорбил полицейских в присутствии свидетелей. В отношении пермяка возбудили уголовное дело.

16 января суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы. Срок осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Мужчина признал себя виновным и не стал добиваться апелляции.

Ранее водитель накинулся с кулаками на полицейских во Владивостоке.

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