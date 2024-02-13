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Польшу хотят засудить за просыпанное украинское зерно

Украина потребует компенсаций от Польши за рассыпанное украинское зерно

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Global Look Press

Украинская сторона будет добиваться того, чтобы Польша компенсировала потери украинских перевозчиков при «незаконной выгрузке зерна», заявил президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонид Костюченко. Его слова передает ТАСС.

По его словам, адвокаты уже оформили представление документов в суд в связи с инцидентом. Костюченко добавил, что украинская сторона «обязательно выставит все санкции», а также будет делать все, чтобы компенсировать расходы.

Он подчеркнул, что за время блокирования транспорта со стороны польских протестующих украинские перевозчики потеряли около 1 млрд гривен ($26,22 млн).

До этого министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился перед Украиной за инцидент с рассыпанным зерном, который произошел в воскресенье, 11 февраля, когда польские фермеры высыпали сельхозпродукцию из грузовиков.

Министр сельского хозяйства Польши попросил прощения от имени польских фермеров «за такой акт отчаяния» и выразил надежду на понимание «их чрезвычайно сложной ситуации». Он выступил за диалог и прямые переговоры как наилучшую форму решения сложившихся между Киевом и Варшавой проблем.

Ранее мэр Львова назвал протестующих польских фермеров «пророссийскими провокаторами».

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