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В Госдуме назвали Канаду убежищем нацистов

Депутат Шеремет назвал Канаду прибежищем нацистов за отказ выдать ветерана СС

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Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал Канаду прибежищем нацистов за отказ выдать российской стороне бывшего эсэсовца Ярослава Хунку (Гунько). Об этом сообщает РИА Новости.

«Их решение говорит только об одном, что это страна нацистского толка, страна, ставшая убежищем для нацистов», — сказал парламентарий.

По его словам, канадские власти ведут себя как наследники фашистского режима, который свергла советская армия. Шеремет предложил за покровительство нацистов объявить Канаду «международным изгоем».

Накануне Россия передала Канаде запрос на выдачу украинского ветерана СС, но получила отказ. Канадская сторона сослалась на отсутствие договора об экстрадиции между двумя странами.

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал упоминание российским президентом Владимиром Путиным в интервью журналисту Такеру Карлсону приглашение в канадский парламент Хунки элементом российской пропаганды.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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