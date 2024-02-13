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Обвал произошел на золотодобывающей шахте в Турции

В турецкой провинции Эрзинджан произошел обвал породы на золотом руднике

Масштабный обвал породы произошел на золотом руднике в провинции Эрзинджан на востоке Турции. Об этом сообщила телекомпания NTV.

В сообщении уточнили, что на данный момент информации о возможных пострадавших нет. При этом местные власти не исключили, что в руднике могут находиться рабочие.

«Под землей могут находиться люди, их число пока неизвестно», — заявил журналистам губернатор провинции Хамза Айдогду.

По его словам, в район рудника уже направили подразделения спасателей.

В публикации отметили, что рудник находится в уезде Илич, он открылся в 2010 году. Управляющую месторождением компанию два года назад оштрафовали за добычу золота с применением цианида. В пресс-релизе компании подтвердили информацию о происшествии.

В конце января на руднике в Приморье случился пожар. Из-за возгорания около 70 горняков эвакуировали. В центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о задымлении на горизонте — 275 м.

Ранее в Воркуте после прорыва грунтовых вод в шахте пропал горняк.

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