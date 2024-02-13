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В Сибири суд отправил избивавших прохожих подростков в СИЗО

В Тюмени подростков, нападавших на людей на улице и в ТЦ, арестовали

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В Тюмени суд избрал меру пресечения подросткам, которые участвовали в нападении на людей на улице и в торговом центре. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения ... фигурантам 2008 года рождения. <...> По постановлениям суда обвиняемые будут содержаться под стражей по 11 апреля 2024 года», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что молодые люди грубо нарушили общественный порядок дважды. Первый раз 19 января в ТЦ «Солнечный», избив человека. И второй раз 20 января, когда напали на сверстника на улице Широтной.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Ранее в молодежной организации Тюмени назвали нападение подростков «дракой на школьном уровне».

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