Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Собака пограничников учуяла в багаже пассажирки мумифицированных обезьян

Mirror: в США собака на границе учуяла в багаже пассажирки мумифицированных обезьян

close
100%
Customs and Border Protection

В США собака пограничников учуяла в багаже пассажирки мумифицированных обезьян, пишет Mirror. Сообщается, что женщина прилетела из Африки.

Пассажирка сказала пограничникам, что у нее в чемодане лежит сушеная рыба, однако при детальном досмотре в багаже женщины были найдены четыре мумифицированные обезьяны. После этого туристка сообщила, что привезла их для собственного употребления.

Сырое или минимально обработанное мясо диких животных запрещено в США из-за угрозы заболеваний.

«Мясо диких животных может содержать микробы, которые могут вызвать заболевания, в том числе вирус Эбола», — говорится в заявлении.

Сообщается, что женщину отпустили без предъявления обвинений, но ее багаж был конфискован.

Ранее в США полицейские арестовали мужчину, гулявшего в обнаженном виде по аэропорту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами