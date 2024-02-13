В США собака пограничников учуяла в багаже пассажирки мумифицированных обезьян, пишет Mirror. Сообщается, что женщина прилетела из Африки.

Пассажирка сказала пограничникам, что у нее в чемодане лежит сушеная рыба, однако при детальном досмотре в багаже женщины были найдены четыре мумифицированные обезьяны. После этого туристка сообщила, что привезла их для собственного употребления.

Сырое или минимально обработанное мясо диких животных запрещено в США из-за угрозы заболеваний.

«Мясо диких животных может содержать микробы, которые могут вызвать заболевания, в том числе вирус Эбола», — говорится в заявлении.

Сообщается, что женщину отпустили без предъявления обвинений, но ее багаж был конфискован.

Ранее в США полицейские арестовали мужчину, гулявшего в обнаженном виде по аэропорту.