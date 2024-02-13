Болельщик потребовал, чтобы женщина прекратила кормить своего ребенка грудью на стадионе

Жена немецкого футболиста покормила грудью ребенка на стадионе и была удивлена реакцией болельщика. Об этом пишет Spiegel.

Инцидент произошел на матче Бундеслиги между «Вольфсбургом» и «Унион Берлин», состоявшемся 10 февраля в Берлине. Жена Морица Йенца, играющего за «Вольфсбург», утверждает, что она кормила своего 11-месячного сына в семейной зоне стадиона «Альте Форстерай», которая в тот день была полупустой. Женщина написала, что в какой-то момент к ней подошел мужчина с бокалом пива и сердитым выражением лица. Незнакомец потребовал, чтобы она покинула помещение и оскорбил ее. Тогда молодая мать обратилась к сотруднику службы безопасности, и тот решил переговорить с недовольным болельщиком. Через пять секунд мужчины расхохотались, говорит женщина.

«К сожалению, мы живем в обществе, которое не только не осуждает таких невежд, но и защищает их, и еще смеется над этим», – возмутилась Штефани Йенц.

На сообщение женщины отреагировало руководство футбольного клуба «Унион».

«Мы немедленно извинились перед ней через социальные сети и выразили благодарность за то, что она рассказала о произошедшем публично. Матери могут кормить своих детей без препятствий. Это требование должны соблюдать гости и сотрудники нашего стадиона. Клуб будет расследовать инцидент вместе с сотрудниками и постарается сделать их более чувствительными к такого рода ситуациям», — пообещал представитель клуба.

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