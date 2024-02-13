Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Болельщик потребовал, чтобы женщина прекратила кормить своего ребенка грудью на стадионе

Болельщик прервал женщину, которая кормила грудью младенца на стадионе в Германии

close
100%
IPA/Sipa USA/Reuters

Жена немецкого футболиста покормила грудью ребенка на стадионе и была удивлена реакцией болельщика. Об этом пишет Spiegel.

Инцидент произошел на матче Бундеслиги между «Вольфсбургом» и «Унион Берлин», состоявшемся 10 февраля в Берлине. Жена Морица Йенца, играющего за «Вольфсбург», утверждает, что она кормила своего 11-месячного сына в семейной зоне стадиона «Альте Форстерай», которая в тот день была полупустой. Женщина написала, что в какой-то момент к ней подошел мужчина с бокалом пива и сердитым выражением лица. Незнакомец потребовал, чтобы она покинула помещение и оскорбил ее. Тогда молодая мать обратилась к сотруднику службы безопасности, и тот решил переговорить с недовольным болельщиком. Через пять секунд мужчины расхохотались, говорит женщина.

«К сожалению, мы живем в обществе, которое не только не осуждает таких невежд, но и защищает их, и еще смеется над этим», – возмутилась Штефани Йенц.

На сообщение женщины отреагировало руководство футбольного клуба «Унион».

«Мы немедленно извинились перед ней через социальные сети и выразили благодарность за то, что она рассказала о произошедшем публично. Матери могут кормить своих детей без препятствий. Это требование должны соблюдать гости и сотрудники нашего стадиона. Клуб будет расследовать инцидент вместе с сотрудниками и постарается сделать их более чувствительными к такого рода ситуациям», — пообещал представитель клуба.

Ранее футболистка «Баварии» забыла надеть шорты перед выходом на поле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами