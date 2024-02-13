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Мосгорсуд оставил Блиновскую в СИЗО

Блогер Блиновская расплакалась в суде и попросила отпустить ее из СИЗО к детям

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Мосгорсуд отклонил жалобу представителя защиты блогера Елены Блиновской на решение Замоскворецкого суда Москвы об ужесточении меры пресечения. Как сообщает ТАСС, решение суда первой инстанции вступило в силу.

«Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы признать законным, апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения», — сказано в вердикте.

В жалобе адвокат просил отказать в изменении Блиновской меры пересечения с домашнего ареста на заключение под стражу. В итоге блогер останется в СИЗО минимум до 26 апреля.

Как отмечает Telegram-канал «Осторожно, Москва», сама блогер на заседании рассказала, что исправно исполняла условия домашнего ареста. По ее словам, первое время общалась только с адвокатами, а затем с разрешения следователя, общалась дома с людьми, которые не являлись участниками процесса. Во время рассказа про четырех своих детей Блиновская заплакала и сказала, что арест — чрезмерное наказание.

«Положа руку на сердце, я все поняла. За последний месяц — точно. В стране год семьи, я должна быть с семьей», — добавила она.

По делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей в 2023 году Блиновской назначили домашний арест. Ей было запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью. 22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники» — следствие запросило изменение условий на СИЗО после того, как блогер провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых якобы был свидетель по делу. По версии обвинения, Блиновская общалась с этим человеком, несмотря на запрет суда. Ей грозит до 16 лет колонии — в случае, если суд признает ее виновной.

Ранее Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с близкими.

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