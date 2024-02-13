Полиция объявила в розыск экс-бойца ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева

Полиция объявила в розыск бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева. Информация об этом появилась в базе МВД России.

Уроженца Томской области разыскивают по уголовной статье. На прошлой неделе бывшему наемнику отказали в убежище в Норвегии.

При этом, по информации агентства Reuters, Норвегия не планирует депортировать Медведева в Россию, так как для него это слишком опасно. В РФ ему грозит наказание за дезертирство, также опасность может угрожать его жизни.

Бывший наемник ЧВК «Вагнер» незаконно пересек границу с Норвегией в январе 2023 года. В сентябре того же года его снова поймали на границе, но уже за попытку вернуться в Россию. Адвокат Медведева утверждает, что его подзащитный хотел «лишь найти место прошлого побега», но не собирался перебегать границу. Журналисты местных СМИ писали, что тот искал машину и планировал нелегально вернуться на родину.

Ранее бывший боец ЧВК «Вагнер» Медведев заявил, что хочет домой.