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Полиция объявила в розыск экс-бойца ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева

МВД объявило в розыск экс-бойца ЧВК «Вагнер» Медведева, сбежавшего в Норвегию

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Gwladys Fouche/Reuters

Полиция объявила в розыск бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева. Информация об этом появилась в базе МВД России.

Уроженца Томской области разыскивают по уголовной статье. На прошлой неделе бывшему наемнику отказали в убежище в Норвегии.

При этом, по информации агентства Reuters, Норвегия не планирует депортировать Медведева в Россию, так как для него это слишком опасно. В РФ ему грозит наказание за дезертирство, также опасность может угрожать его жизни.

Бывший наемник ЧВК «Вагнер» незаконно пересек границу с Норвегией в январе 2023 года. В сентябре того же года его снова поймали на границе, но уже за попытку вернуться в Россию. Адвокат Медведева утверждает, что его подзащитный хотел «лишь найти место прошлого побега», но не собирался перебегать границу. Журналисты местных СМИ писали, что тот искал машину и планировал нелегально вернуться на родину.

Ранее бывший боец ЧВК «Вагнер» Медведев заявил, что хочет домой.

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