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Ракетную опасность отменили в Курской области

Губернатор Старовойт объявил об отмене ракетной опасности в Курской области

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Ракетную опасность отменили в Суджанском районе Курской области. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале.

«Внимание! Отбой ракетной опасности», — отметил он.

13 февраля в 12:16 глава региона предупредил о запуске системы оповещения населения. Старовойт посоветовал всем, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон. Прохожим он рекомендовал зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Олешня в Курской области. Губернатор подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал. Повреждения получили три частных дома с хозпостройками и гаражами, также осколки ракет посекли три личных автомобиля и сельхозтехнику. Кроме того, снаряды перебили линию электропередач.

Ранее ВСУ обстреляли деревню Городище под Курском

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