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Россиянин обжег падчерицу раскаленным утюгом за плохое поведение

В Новосибирской области отчим истязал десятилетнюю девочку утюгом

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Depositphotos

В Новосибирской области мужчина намеренно обжег свою падчерицу утюгом. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на источник.

По словам собеседника, в день инцидента ребенка поставили в угол за плохое поведение. В этот момент отчим находился в комнате и гладил шторы.

Спустя некоторое время россиянин стал ругать девочку и сказал, чтобы она отвернулась к стене. Ребенок выполнил требование и почувствовал, что что-то обожгло шею. Выяснилось, что отчим воспользовался утюгом.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Пострадавшая на данный момент проходит реабилитацию в центре социального обслуживания населения. Ей оказывают всю необходимую помощь.

Ранее в Нижегородской области мужчина отрезал приемной дочери палец и получил срок.

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