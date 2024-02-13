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Названы самые опасные продукты для завтрака

Роспотребнадзор: сладкие йогурты и мюсли неполезны на завтрак

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Shutterstock

Творожки, йогурты и другие обезжиренные молочные продукты — не лучший вариант завтрака. Об этом сообщили специалисты проекта Роспортебнадзора «Здоровое питание.рф».

«Если говорить именно о молочных продуктах, то лишение их жира, как ни странно, не увеличивает их пользу, а уменьшает», — отметили эксперты.

Они обратили внимание, что кальций из такого кефира или творога хуже усваивается. Также диетологи подвергли критике мюсли. Этот продукт сочли вредным вариантом завтрака из-за высокого содержания количества сахара и жира. Специалисты не рекомендуют начинать день с каш быстрого приготовления. Они пояснили, что из-за сильного измельчения крупы, злаки теряют большую часть полезных веществ.

До этого ученые Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) в Испании выяснили, что завтрак до восьми утра сокращает риск развития сахарного диабета на 59%.

Ранее врач назвала продукты, которые нельзя есть натощак.

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