Московская полиция изъяла более десяти тонн нелегальной рыбы и красной икры

В Москве полицейские изъяли более десяти тонн нелегально произведенной рыбы и красной икры. Об этом сообщает »МВД Медиа».

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность подпольного цеха по производству рыбной продукции. Преступники нелегально приобретали и перерабатывали красную икру и рыбу, в том числе занесенную в Красную книгу РФ.

Отмечается, что в нелегальном цехе продукция обрабатывалась и подготавливалась для продажи в антисанитарных условиях. Злоумышленники сбывали рыбу и икру на столичных рынках и поставляли в другие регионы. Подтверждающие легальное происхождение продукта документы у продавцов отсутствовали.

В ходе обысков правоохранительные органы изъяли более пяти тонн рыбы и столько же красной икры. Образцы направили на экспертизу.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще покупать красную икру и рыбу.