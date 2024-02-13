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В Госдуме предложили депортировать иностранцев за домогательства

Даванков: мигрантов, которые не соблюдают нормы приличия, нужно депортировать

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о депортации иностранцев за домогательства в отношении граждан России. Автором инициативы стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, пишет РИА Новости.

Даванков рассказал о постоянных жалобах от россиянок на домогательства со стороны приезжих.

«Особенно часто это происходит в теплое время года, когда девушки носят открытую одежду. Тех, кто распускает руки и не соблюдает нормы приличия, нужно депортировать, — сказал он.

До этого в Саратовской области гражданина Таджикистана заподозрили в сексуальном насилии над шестилетним мальчиком. Как сообщили в СК, иностранец совершил преступление против половой неприкосновенности малолетнего пять лет назад.

По данным местных СМИ, обвиняемый в изнасиловании работал на автомойке, его коллега приводила на работу шестилетнего сына, в один из дней гражданин Таджикистана надругался над ребенком в подсобном помещении мойки.

Ранее мигрант изнасиловал и ограбил жительницу Приморья на улице.

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