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Врач: рак предстательной железы на ранних стадиях лечится почти в 100% случаев

Врач Басанов: рак предстательной железы на 1-2 стадии лечится в 97% случаев

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Depositphotos

Рак предстательной железы, обнаруженный на первой и второй стадиях полностью лечится в 97% случаев. Об этом в беседе с РИАМО рассказал заведующий амбулаторным отделением онкологического центра Sofia АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов. Он отметил, что вовремя обнаружить заболевание помогут регулярные визиты к урологу.

«Химиотерапия пациентам с РПЖ проводится только при неэффективности других методов лечения. Главным условием для «химии» является доказанное быстрое прогрессирование болезни или наличие метастазов», — рассказал Басанов.

Чаще всего, по его словам, лечение включает в себя гормональную или лучевую терапию. Также возможна хирургическая операция, добавил специалист.

И. о. главного врача онкоцентра Калининградской области Кирилл Баринов до этого подчеркивал, что выявление рака на ранней стадии позволяет полностью избавить пациента от опухоли, поэтому важно регулярно проходить обследования у врача.

Специалист посоветовал мужчинам раз в год делать цифровую флюорографию, а после 40 лет — фиброгастроскопию и колоноскопию.

Ранее врач рассказал, какие анализы помогут выявить рак на начальной стадии.

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