В Уфе женщина на иномарке въехала в пекарню через окно

Жительница Уфы врезалась в здание на иномарке. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на улице Ахметова. Женщина на автомобиле марки Hyundai протаранила пекарню.

На кадрах с места инцидента заметно, как машина сносит cтекло около входа в заведение. При этом прилавок с одной стороны пустует, его средство передвижения практически не задело. С другой стороны стоит напуганная женщина. Она находилась далеко от входа, поэтому каких-либо травм не получила.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Челябинской области «Газель» влетела в остановку с людьми.