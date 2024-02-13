Бориса Кагарлицкого* приговорили к пяти годам колонии

Апелляционный военный суд ужесточил приговор главному редактору журнала «Рабкор», социологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) с штрафа на пять лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд... постановил решение первой инстанции отменить, назначить Кагарлицкому наказание в виде реального лишения свободы на срок пять лет в колонии общего режима», — объявил судья.

12 декабря Бориса Кагарлицкого признали виновным в оправдании терроризма с использованием интернета. По версии следствия, ученый опубликовал видеоролик с соответствующим содержанием. Адвокат Кагарлицкого говорил, что речь идет о посте социолога, в котором он комментировал взрыв на Крымском мосту в 2022 году.

Тогда ученого приговорили к штрафу в размере 600 тыс. рублей. Также ему на два года запретили заниматься администрированием интернет-сайтов. Положение об этом запрете оставили в силе при вынесении нового приговора.

Кагарлицкий является автором статей и исследований о проблемах левого движения в России и мире, он преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук.

Ранее сообщалось, что в Думе подготовили проект, запрещающий рекламу на сайтах иноагентов.