Прокуратура потребовала назначить реальный срок Борису Кагарлицкому*

Прокуратура потребовала заменить приговор главному редактору журнала «Рабкор», социологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иностранным агентом) (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) по делу об оправдании терроризма на реальный срок. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание по апелляции, которую подала сторона обвинения, проходит 13 февраля в Апелляционном военном суде. Прокурор просит судью изменить приговор в виде штрафа ввиду его «чрезмерной мягкости» и недооценки «общественной опасности преступления» и посадить Кагарлицкого на 5,5 года.

12 декабря Бориса Кагарлицкого признали виновным в оправдании терроризма с использованием интернета. По версии следствия, ученый опубликовал соответствующий видеоролик. Адвокат Кагарлицкого говорил, что речь идет о посте социолога, в котором он комментировал взрыв на Крымском мосту в 2022 году.

Ученого приговорили к штрафу в размере 600 тыс. рублей. Также ему на два года запретили заниматься администрированием интернет-сайтов. Прокуратура приговор обжаловала.

Ранее Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого в реестр экстремистов.