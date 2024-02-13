В Пулково задержали немца с пакетом мармеладных мишек с каннабисом

В аэропорту Петербурга таможенники задержали немца после осмотра его вещей. Об этом сообщает ФТС России.

По версии специалистов, 38-летний гражданин Германии прилетел в Петербург к подруге по переписке.

При осмотре сотрудники Пулково нашли пакет, на котором был изображен лист каннабиса.

«Внутри упаковки находилось шесть черно-коричневых желейных мишек с резким запахом. Их вес составил 20 граммов», – сообщили в ФТС.

Тест подтвердил, что в сладостях содержится наркотическое вещество. По словам самого пассажира, он купил мишек в Германии. Как правило, их мужчина употреблял во время перелетов, сладости якобы помогали ему спокойно спать.

В отношении немца возбудили уголовное дело. Он может получить семь лет лишения свободы. На данный момент путешественник арестован.

Ранее в Петербурге спустя несколько минут после взлета пришлось посадить самолет летевший в Хургаду из-за дебоша на борту.