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Эксперты рассказали о полезных и вредных свойствах перловой каши

ОСН: перловка помогает похудеть, но может вызвать диарею и метеоризм

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Перловая крупа обладает многими полезными качествами. В том числе она полезна для кожи за счет клетчатки и коллагена, нормализует работу сердца и поддерживает состояние костей, волос и ногтей, выяснила Общественная Служба Новостей у экспертов. При этом важно правильно готовить перловку, а при некоторых заболеваниях она противопоказана.

Считается, что в числе прочего перловка также нейтрализует аллергические реакции и обладает антибактериальным свойством. Кроме того, эта крупа способна помочь человеку избавляться от грибка на коже.

В перловке содержатся витамины группы В, А, D, Е, Н и РР, а также цинк, селен, медь, марганец, железо, йод, хром, никель и другие. В числе прочего, она помогает сбросить вес.

Однако абсолютно противопоказана перловка людям, страдающим целиакией. Это аутоиммунное заболевание тонкой кишки, при котором наблюдается непереносимость протеинов клейковины (глютенов) пшеницы и других злаков.

Также перловку следует хорошо разваривать, в противном случае она может вызвать метеоризм, диарею или запор, а также спровоцировать раздражение слизистой желудка, предупреждают специалисты.

При заболеваниях органов ЖКТ и печени от перловой каши лучше отказаться в пользу риса и овсянки.

Напомним, эксперты также считают, что рафинированные крупы могут вызвать обострение воспалительных процессов, в том числе и в суставах. К примеру, при артрите по этой причине лучше выбирать цельнозерновые крупы.

Россиян ранее предупредили о вреде некоторых каш.

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