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В Тыве привлекли к ответственности участников ячейки движения АУЕ*

СК: в Тыве привлечены к ответственности 52 участника ячейки движения АУЕ

В Республике Тыве сотрудники Следственного комитета и ФСБ выявили и привлекли к ответственности 52 участников движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве заявили, что лидером структурного подразделения в Республике Тыва с 2021 года являлся Артыш Дажываа. Он занял эту должность благодаря гражданину Украины и вору в законе Руслану Гегечкори, отметили в СК.

В Следкоме добавили, что в качестве главарей ячеек движения Дажываа привлек Чолдугбая Монгуша, Алдынхерела Кыргыса и других. Они навязывали местным жителям и осужденным криминальную идеологию, ненависть к правоохранителям, и привлекали новичков в свои ряды. А к тем, кто был не согласен с ними, они применяли насилие. Кроме того, члены подразделений передавали в места лишения свободы наркотики для главарей и участников ячеек АУЕ, отметили в ведомстве.

В СК добавили, что по уголовным делам к ответственности привлекли 52 подозреваемых, из которых 46 заключили под стражу.

Ранее суд в Хабаровском крае огласил приговор местному жителю, который добровольно вступил в ряды террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

*   организация запрещена в России
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