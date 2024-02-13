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Россияне ответили, готовы ли они отказаться от шоколада из-за роста цен

«КП»: более половины россиян не готовы отказаться от шоколада из-за роста цен

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Pexels

Более половины (56%) россиян не будут отказываться от шоколада из-за роста цен на продукт, но станут есть его реже, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,1 тыс. человек.

«Что ж, шоколад и конфеты только по праздникам будут», — сказал респондент.

Еще 6% опрошенных признались, что готовы покупать шоколад и шоколадные издания за любые деньги, потому что очень любят их. При этом 10% отметили, что шоколад не является для них самым важным продуктом. Поэтому в случае сильного подорожания они планируют отказаться от него и заменить на какие-то другие сладости.

«А что поделать, будем варенье есть», — отметила респондентка.

Оставшиеся 28% опрошенных сообщили, что они не едят или почти не едят шоколад, поэтому им все равно на рост цен.

«Мне все равно, шоколад я ем очень редко, если сильно захотелось, а так я к нему равнодушна», — поделилась участница опроса.

11 февраля опрошенные «Российской газетой» эксперты заявили, что цены на шоколад и другие сладости могут вырасти к лету из-за стремительного подорожания какао-бобов. Причины взлета цен — засуха в Западной Африке, которая снизит урожай, а также проблемы с логистикой через Красное море.

Ранее шоколад в России сравнили с черной икрой и призвали не ждать снижения цен.

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