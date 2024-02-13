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В Приморье выявили девять новых случаев отравления в бургерной

«112»: в Приморье число отравившихся в бургерной выросло до 60 человек

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Depositphotos

В Приморье количество отравившихся в бургерной Дальнереченска увеличилось до 60 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Известно, что причиной проблем с пищеварением у покупателей стали наггетсы. На данный момент точка общепита закрыта.

До этого стало известно о 51 пострадавшем, среди которых были и дети. У всех выявили признаки острого отравления, все покупали еду в местной бургерной.

Ситуацией заинтересовались в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства готовят групповой иск, который поможет пострадавшим получить компенсацию. Заявления от людей принимаются до 1 марта.

Представители Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Иркутске 12 человек отравились шаурмой.

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