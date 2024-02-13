Москвичей предупредили о морозах в феврале и марте

В феврале и в марте в Москве ожидаются волны мороза, рассказала kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ночь на четверг, 15 февраля, в столице ожидается температура до -24°C, в пятницу — до -22°C. Эксперт уточнила, что это на 10-12 градусов холоднее климатической нормы для середины февраля. В субботу, 17 февраля, ночью будет до -19°C, днем -8…-13°C, в воскресенье ночная температура составит -17°C, дневная — -7…-12°C.

«В конце февраля будет потеплее, около 0…-5°C. <...> Март прогнозируется относительно теплый, но это не значит, что не будет морозов. Другое дело, что вряд ли дело дойдет до -20°C градусов, но -15°C вполне возможны. Сильного потепления в прогнозах пока нет. Шубы убирать еще точно рано, — заключила Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого рассказал, какой погоды москвичам ожидать на День святого Валентина. По его словам, 14 февраля в столице температура будет на 2-3°С выше нормы. Так, днем столбик термометра поднимется до -1... -6°С. Также временами возможен снег.

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