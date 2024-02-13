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В Хабаровске участника «Легиона «Свобода России»* приговорили к сроку

Участника «Легиона «Свобода России» приговорили в Хабаровске к 8 годам тюрьмы

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Суд в Хабаровском крае огласил приговор жителю Советско-Гаванского района, который добровольно вступил в ряды террористической организации «Легион «Свобода России» (деятельность на территории РФ запрещена). Об этом сообщили в УФСБ России по региону, пишет РИА Новости.

По данным следствия, 30-летний мужчина вступил в ряды украинского военизированного объединения из-за политической ненависти и вражды. В ведомстве пояснили, что он собирался совершать диверсионно-террористические акты на территории Хабаровского края, которые направлены против безопасности России.

В итоге мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

До этого военный суд в Новосибирске приговорил 22-летнего жителя Омска, участника «Легиона «Свобода России» к 16 годам тюремного заключения за диверсию на железной дороге и измену государству.

Ранее на Украине обвинили главу Верховного суда Крыма в госизмене.

*   организация запрещена в России
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