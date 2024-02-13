Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали упростить покупку жилья за маткапитал жителям малых поселений

Депутат Лантратова: нужно упростить покупку жилья за маткапитал в малых поселениях

close
100%
Shutterstock

Для живущих в малых поселениях семей следует упростить правила приобретения жилья за счет средств маткапитала, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. Она предложила позволить им тратить выплаты на жилье без ожидания трех лет со дня рождения ребенка. Свое обращение парламентарий направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает RT со ссылкой на копию письма.

Сейчас маткапитал можно потратить на покупку жилья только по истечении трех лет со дня рождения ребенка. Однако есть и исключения – к примеру, его можно использоваться сразу после рождения ребенка, если речь идет об уплате ипотечного кредита.

В то же время в малых населенных пунктах часто нет выгодных предложений по ипотечным продуктам, а стоимость жилья невысока и купить его можно без оформления ипотеки, если использовать маткапитал, отметила Лантратова.

Запрет на использование маткапитала в течение трех лет после рождения ребенка приводит к тому, что молодые семьи активнее покидают малонаселенные пункты, считает парламентарий. Также они часто берут ипотеку, хотя могли бы купить жилье за счет собственных накоплений и средств маткапитала.

Депутат призвала разрешить молодым семьям, живущим в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек, тратить маткапитал на улучшение жилищных условий с момента рождения ребенка.

«Таким образом удастся повысить качество жизни семей с детьми в малых населенных пунктах», — убеждена Лантратова.

Напомним, в Госдуме также призывали разрешить российским семьям приобретать машины за счет маткапитала. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя эту инициативу, заявила, что ее реализация к злоупотреблениям и их неэффективному использованию. Против этой идеи также высказался президент Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что в феврале в России проиндексируют пособия и повысят материнский капитал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами