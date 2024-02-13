В Госдуме призвали упростить покупку жилья за маткапитал жителям малых поселений

Для живущих в малых поселениях семей следует упростить правила приобретения жилья за счет средств маткапитала, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. Она предложила позволить им тратить выплаты на жилье без ожидания трех лет со дня рождения ребенка. Свое обращение парламентарий направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает RT со ссылкой на копию письма.

Сейчас маткапитал можно потратить на покупку жилья только по истечении трех лет со дня рождения ребенка. Однако есть и исключения – к примеру, его можно использоваться сразу после рождения ребенка, если речь идет об уплате ипотечного кредита.

В то же время в малых населенных пунктах часто нет выгодных предложений по ипотечным продуктам, а стоимость жилья невысока и купить его можно без оформления ипотеки, если использовать маткапитал, отметила Лантратова.

Запрет на использование маткапитала в течение трех лет после рождения ребенка приводит к тому, что молодые семьи активнее покидают малонаселенные пункты, считает парламентарий. Также они часто берут ипотеку, хотя могли бы купить жилье за счет собственных накоплений и средств маткапитала.

Депутат призвала разрешить молодым семьям, живущим в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек, тратить маткапитал на улучшение жилищных условий с момента рождения ребенка.

«Таким образом удастся повысить качество жизни семей с детьми в малых населенных пунктах», — убеждена Лантратова.

Напомним, в Госдуме также призывали разрешить российским семьям приобретать машины за счет маткапитала. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя эту инициативу, заявила, что ее реализация к злоупотреблениям и их неэффективному использованию. Против этой идеи также высказался президент Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что в феврале в России проиндексируют пособия и повысят материнский капитал.