Петербуржцы рассказали о громких хлопках во Фрунзенском районе

Жители Петербурга слышали громкие звуки в районе Софийской улицы минувшей ночью. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам петербуржцев из Фрунзенского района, утром они обратили внимание на несколько хлопков и возгорания.

«Пожар в районе пересечения Софийской и Южного шоссе начался около 06:20. Было несколько последовательных хлопков с интервалом в минуту», – поделился один из местных жителей.

По данным МЧС, на улице загорелся отсек двигателя у грузовика. Возгорание быстро ликвидировали, для этого понадобилось два пожарных расчета. Пострадавших нет.

Также автомобиль загорелся на улице Чекистов в Красносельском районе. Спустя менее двадцати минут после возгорания легковую машину потушили. О пострадавших в МЧС не сообщили.

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