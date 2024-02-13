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В Саратове из-за ледяного дождя закрыли аэропорт

ГУ МЧС России: в Саратове из-за ледяного дождя закрыли аэропорт

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В Саратове из-за неблагоприятных погодных условий временно закрыт аэропорт Гагарин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В 00:30 мск от старшего диспетчера ЦПУ аэропорта Гагарин поступило сообщение о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Саратовской области (ледяной дождь) закрыт аэропорт Гагарин, — говорится в заявлении.

Задержаны рейсы Саратов — Москва (Шереметьево), Саратов — Москва (Внуково), Саратов — Санкт-Петербург и Саратов — Минеральные Воды.

12 февраля сообщалось, что почти 23 тыс. человек в нескольких районах Астраханской области остаются без электроснабжения из-за обрывов линий электропередачи после мокрого снега и ледяного дождя.

В этот же день стало известно, что с 14 февраля в Москве начнет заметно холодать — в столицу придут аномально сильные заморозки, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее в Москве автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

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