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Стало известно, где россияне будут путешествовать в День святого Валентина

Большинство российских туристов отметят День святого Валентина в Москве

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Максим Богодвид/РИА Новости

Самым популярным российским городом для туризма на День святого Валентина оказалась Москва: 24,6% заказов приходятся на столицу. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Вторую строчку занял Санкт-Петербург, доля которого составляет 14,9%, а третью — Сочи, где на праздник забронировали отели 10,1% россиян. Также в пятерку вошли Казань (2,7%) и Иркутск (2,3%).

Интересно, что в 55,3% случаев номер оформлен на двоих, но еще в 30,2% заказах только один гость. Чаще всего на День всех влюбленных путешественники выбирают четырехзвездочные (34,5%) и трехзвездочные (31,3%) отели, в 57,4% бронирований включен завтрак.

За границей большинство российских туристов 14 Февраля будут отдыхать в Стамбуле: доля города составляет 12,3% от всех зарубежных заказов. Далее следуют Бангкок, на который приходится 4,2% бронирований, и Паттайя, где проведут День святого Валентина 3,9% путешественников. Кроме того, в пятерку вошли Дубай (3,3%) и Баку (2,7%).

Многие проведут праздник вдвоем: в 54,6% бронирований включены два гостя, а в 35,1% — один человек. Наиболее часто россияне бронируют четырехзвездочные гостиницы (34,6%), также популярны апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд (30,1%). Чуть больше чем в половину заказов, или в 55,2%, включен завтрак.

Ранее россиянам рассказали, какие букеты пользуются спросом на День святого Валентина.

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