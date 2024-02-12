В Ростове ребенок выжил после падения с 16-го этажа

В Областной клинической больнице Ростова медики спасли жизнь 14-летней девочке, ребенок получил тяжелые травмы при падении с высоты. Об этом сообщает Минздрав региона.

14-летняя школьница была доставлена в больницу без сознания в тяжелом состоянии. Девочка получила серьезные травмы, выпав из окна 16-го этажа. У пострадавшей были диагностированы переломы косей голени, таза, от удара о землю была полностью разрушена подвздошная кость.

Хирургам удалось стабилизировать состояние ребенка , после чего врачи приступили к одновременной реконструкции костей.

«Кости голени укрепили винтами и пластинами, кости таза — аппаратом наружной фиксации», — рассказал хирург-травматолог Никита Лущенков.

Медики дают положительные прогнозы на восстановление юной пациентки, через два с половиной месяца металлические конструкции снимут, ребенок приступит к реабилитации и будет заново учиться ходить.

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