Осужденный за грабеж мужчина сбежал из тюрьмы и обокрал квартиру

Во Франции сбежавшего из тюрьмы грабителя поймали с поличным. Об этом сообщает Actu17.

11 февраля в Нантере задержали 28-летнего мужчину, сбежавшего из тюрьмы. Перед этим он вышел в город по условиям «дневного освобождения», положенного при отбытии части положенного срока, но обратно не вернулся.

Вечером полиция получила сигнал от местного жителя, который заметил на улице подозрительного мужчину. Тот пытался попасть в жилой дом на бульваре Сены. К тому времени, как полицейские прибыли по указанному адресу, внутри никого не было и царил беспорядок.

Подозреваемого с большой сумкой задержали в саду соседнего дома. В сумке у него нашлись две камеры, компьютер, игровая приставка, сабля и два пистолета. Осужденного вернули за решетку и обвинили в краже со взломом.

Ранее в Ленобласти на пенсионера напали двое в балаклавах и связали его, потребовав деньги.