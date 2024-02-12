В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» 13 февраля стартуют Дни Арктики

На Международной выставке-форуме «Россия» 13 февраля в павильоне «Роснефти» откроются тематические Дни Арктики, сообщается на сайте компании. Тематические дни продлятся до 18 февраля.

Отмечается, что на открытии мероприятия «Роснефть» презентует свои научные проекты в северном регионе. Также в рамках Дней Арктики представители компании и ведущие российские ученые расскажут посетителям о научных исследованиях Крайнего Севера, экологии региона и его обитателях.

Также гости павильона узнают о современных геофизических исследованиях в Арктике, изучении ледовых и природных условий региона, биотехнологиях на основе арктических микроорганизмов. Кроме того, ученые расскажут, как проводятся экспедиционные работы.

Посетители павильона смогут узнать 16 февраля о новой масштабной программе «Роснефти» по изучению биоразнообразия региона. Ее презентуют представители компании, которые расскажут о запланированных исследованиях.

Также в ходе тематических дней для гостей ежедневно будут проводиться тематические квизы о Крайнем Севере и мастер-классы по рисованию белого медведя. Также пройдет фотовыставка «Притяжение Арктики», где будут представлены лучшие экспедиционные снимки.

В течение недели с 13 февраля будет идти Большой арктический кинофестиваль, в рамках которого гости смогут посмотреть документальные фильмы о научных экспедициях компании. Во вторник в павильоне покажут документальные фильмы «Экспедиция на край земли», «Хранители Севера» и «Хозяин Арктики».

В свою очередь, 14 февраля в рамках кинофестиваля состоится встреча с режиссером и съемочной группой фильма «Век Белого моря».

Напомним, «Роснефть» с 2012 года реализует комплексную научную программу исследований в Арктике. За это время компания провела уже 50 экспедиций и собрала уникальный пласт информации о регионе.